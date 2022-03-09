Харківська ОВА: евакуація з Ізюма зірвана через ворожі обстріли

Евакуація людей із міста Ізюм Харківської області фактично зірвана через недотримання умов російською стороною.﻿ Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.

«Евакуація людей з Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день тривають обстріли. Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб» , - заявив Синєгубов у Телеграмі.

За його словами, також не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим найнеобхіднішим. Голова ОВА заявив, що місто практично знищене.

«Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію» , - додав він.

За попередніми даними, понад 5 тис. осіб потребують евакуації.