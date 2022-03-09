Харківська ОВА: евакуація з Ізюма зірвана через ворожі обстріли
Евакуація людей із міста Ізюм Харківської області фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.
«Евакуація людей з Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною. Весь день тривають обстріли. Десятки автобусів, які виїхали за жителями, так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб», - заявив Синєгубов у Телеграмі.
За його словами, також не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим найнеобхіднішим. Голова ОВА заявив, що місто практично знищене.
«Відсутня електрика, газ, тепло, вода. В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію», - додав він.
За попередніми даними, понад 5 тис. осіб потребують евакуації.