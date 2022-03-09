Росію та Білорусь виключили з ОЕСР

У відповідь на широкомасштабну агресію Росії проти України Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вирішила негайно припинити участь Росії та Білорусі в структурах ОЕСР, повідомляє Укрiнформ.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України з посиланням на офіційну заяву, оприлюднену від імені генерального секретаря ОЕСР.

Зазначається, що Рада ОЕСР продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. Також члени Організації доручили генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, включаючи заходи з підтримання та відновлення української економіки.

Як повідомлялося, раніше Організація економічного співробітництва та розвитку ухвалила рішення про посилення підтримки України та припинення перемовин про членство РФ. Рада ОЕСР вирішила офіційно припинити процес вступу Росії, який було заморожено у 2014 році. Також Рада звернулася до генерального секретаря Матіаса Кормана з проханням закрити московський офіс ОЕСР і припинити участь Росії в усіх заходах, які влаштовує Організація. Крім того, Рада попросила генсекретаря не укладати з Росією жодних нових угод про добровільні внески та зупинити будь-які проєкти, які планувалося фінансувати за рахунок внесків РФ.

Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу. Це - більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Мета - координація економічної політики провідних держав і погодження програм допомоги країнам, що розвиваються.