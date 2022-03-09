Глава Донецької ОВА назвав кількість постраждалих при авіаударі по пологовому в Маріуполі

У Маріуполі внаслідок російського авіаудару по пологовому будинку станом на зараз підтверджено, що постраждали 17 медиків та одна породілля. Про це під час телемарафону сказав керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Укрiнформ.

"Сьогодні бої продовжують точитися на всіх напрямках Маріуполя, в тому числі по маршруту, який був погоджений для режиму тиші. Ну, а той цинізм з породіллями і пологовим будинком, який обладміністрація і міська влада відбудували, ви всі бачили. Зараз підтверджено 17 постраждалих із персоналу і породілля, серед діток поки що, слава Богу, нуль підтверджень, і сподіваюся, що це так і залишиться" , - заявив Кириленко.

Він додав, що всі бачать ціну домовленостям, які ведуться і які підтверджує РФ, і зауважив, що авіаудар по пологовому був здійснений також під час режиму тиші, який росіяни підтвердили для гуманітарних коридорів.