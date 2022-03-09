Росіяни обстріляли людей, які намагалися вийти з Чернігова – мер Корюківки
Російські військові обстріляли мирних жителів, які намагалися пішки залишити Чернігів. Про це заявив міський голова Корюківки Чернігівської області Ратан Ахмедов, повідомляє Укрiнформ.
"Сьогодні орки обстріляли мирних жителів (переважно жінки з дітьми), які пішки виходили з Чернігова. Є загиблі та поранені, маємо і втрати серед наших земляків. Загинув юнак, який з матір’ю направлявся в Корюківку", - написав Ахмедов у Фейсбуці.
Як повідомлялося, голова Чернігівської ОДА Вячеслав Чаус повідомив, що гуманітарний коридор із Чернігова не відкрився, оскільки дорогою на Київ ідуть бої з окупантами.