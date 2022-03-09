Генпрокуратура: деякі поліцейські Луганщини перейшли на бік РФ

Одинадцять представників правоохоронних органів Луганської області в умовах воєнного стану зрадили державі та перейшли на бік Росії. Про це заявили в Офісі Генпрокурора, повідомляє Корреспондент.

"Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво з кримінальних проваджень за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України)" , - сказано у заяві Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що серед них виконувач обов'язків начальника одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Досудове розслідування проводиться слідчими Краматорська.