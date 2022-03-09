Зеленський назвав кроки для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну можна закінчити лише за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Путіним на основі взаємного компромісу. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому 9 березня, повідомляє Корреспондент.

"У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий вжити певних кроків. Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж має бути готова йти на компроміси, тому вони й називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації" , - сказав він .

Зеленський зазначив, що поки що не може говорити про деталі - не було прямого контакту з Путіним.

"Лише після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні" , - наголосив український президент.

Раніше у Кремлі заявили, що Росія може зупинити війну "у будь-який момент", якщо Україна виконає вимоги Москви. Слід зазначити, що російські вимоги до України поступово скорочуються. Так, уже ніхто не говорить про "денацифікацію", а "демілітаризацією" Росія займається сама, заявляють у Кремлі.

Наразі умови Росії виглядають так:

визнати Крим російським, а "ЛДНР" - "незалежними державами"

внести поправки до Конституції з відмовою від претензій на вступ до "будь-якого блоку"

З цього списку Україна готова обговорювати лише нейтральний статус – якщо дійде до переговорів на найвищому рівні, тобто між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.