Генштаб ЗСУ: російські військові деморалізовані

Російські окупанти деморалізовані, їхній психологічний стан стрімко погіршується. Водночас, українські захисники продовжують оборонні операції, а також місцями наступальні, прикривають держкордон і Київ. Про це заявив Генштаб ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що українські військові продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

На Сході захисники України стримують супротивника одразу у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

Зазначається, що угруповання сил оборони продовжує проводити операцію в рамках Південної, Східної та Північної операційних зон.

На Сході захисники України стримують супротивника одразу у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-Західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Продовжується ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

У районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат.

Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони Києва утримує певні рубежі.

"Російські військові злочинці завдали ракетно-бомбових ударів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним жителям і руйнує громадянську інфраструктуру" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях.

При цьому самі російські окупанти, за даними Генштабу, деморалізовані, а їхній психологічний стан стрімко погіршується.

Крім того, стало відомо про внутрішнє анонімне опитування білоруських військових, яке було проведено напередодні щодо їхньої готовності взяти участь у бойових діях в Україні на боці Росії. Результати опитування, за даними Генштабу ЗСУ, показали, що переважна більшість білоруських військових ставляться до цього негативно.