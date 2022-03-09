Енергоатом оцінив ситуацію на знеструмленій ЧАЕС

Підтримка достатньої холодної температури на Чорнобильській атомній електростанції після відключення окупаційними військами можлива ще близько семи діб. Про це заявив голова держкомпанії Енергоатом Петро Котін в інтерв'ю ЕП, повідомляє Корреспондент.

"Робота сховища передбачає форс-мажорні випадки. Тепер все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі досить прохолодно, і в таких умовах охолодження може працювати близько семи діб без тяжких наслідків" , – розповів Котін.

На цей момент палива вистачає на десять діб: три доби – для ядерних енергоблоків, і ще сім діб – додатково для ліквідації знеструмлення. Але глава Енергоатому уточнив, що дизель-генератори зараз працюють у нормальному режимі і знімають загрозу.