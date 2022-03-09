Генштаб: тероборона Сумщини розбила техніку РФ

У Сумській області бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки окупантів. Про це заявив Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Сумська область. Воїни Територіальної оборони ЗС України розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один із населених пунктів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил – 3 бронетранспортери, кілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок та міномет " інформує Генштаб у Фейсбуці .