По Житомиру нанесено ворожий авіаудар, пошкоджено котельню - мер

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що російські окупанти знову завдали авіаудару по місту. Пошкоджено котельню, вибито шибки у двох лікарнях та зруйновано житловий будинок, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Сухомлин розповів, що у лікарнях ніхто не постраждав – усі були в укриттях. Мер також сказав, що після пошкодження котельні, можливо, доведеться відключити ТЕЦ, яка забезпечує опаленням частину міста.

За його словами, у темний час доби в Житомирі тепер вимикатимуть вуличне освітлення.

«Тримаємося! Ворог розуміє, що програє, здає позиції. Україна обов'язково переможе! Я вами всіма пишаюся!» , - додав він.

Напередодні росіяни завдали удару по гуртожитку в Житомирі, внаслідок чого загинула одна людина, двоє постраждали.