У збитих льотчиків РФ не розкриваються парашути - ГУР

У збитих над Україною російських льотчиків часто не розкриваються парашути. Українські розвідники сумніваються у бажанні російського військово-політичного командування зберегти життя своїх військових.﻿ Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Сьогодні.

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув" , – йдеться у заяві в Facebook.

Цей випадок має свою особливість та поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом" , – написали в Міноборони.

Українські розвідники вважають, що російське керівництво свідомо пішло на такий крок. Головний мотив – не допустити публічних свідчень армійців РФ про військові злочини проти мирних жителів України.

У Міноборони додали, що кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбиває українських жінок та дітей, руйнує 500-кілограмовими бомбами та ракетами українські міста з тисячолітньою історією, за міжнародними канонами – військовий злочинець, який буде засуджений на великий термін.