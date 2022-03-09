ОВА Харкова: ЗСУ відбили Дергачі та повністю контролюють територію
Збройні сили України вигнали російських загарбників із міста Дергачі, що в Харківській області, та повністю контролюють територію. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.
«Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію», - написав він в Телеграмі.
Також Синєгубов уточнив, що російські окупанти намагались оточити місто, але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ.
Зокрема, серед втрат техніки ворога - 2 танки та 2 броньованих автомобілі, в той час, як українські захисники втрат не понесли.
«Ми на своїй землі і захищатимемо кожний сантиметр! Слава Збройним силам України», - наголосив голова ОВА.