ОВА Харкова: ЗСУ відбили Дергачі та повністю контролюють територію

Збройні сили України вигнали російських загарбників із міста Дергачі, що в Харківській області, та повністю контролюють територію.﻿ Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрiнформ.

«Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію» , - написав він в Телеграмі.

Також Синєгубов уточнив, що російські окупанти намагались оточити місто, але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ.

Зокрема, серед втрат техніки ворога - 2 танки та 2 броньованих автомобілі, в той час, як українські захисники втрат не понесли.