Кулеба прибыл в Анталию на переговоры с Лавровым

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини. Там у нього завтра запланована зустріч з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо припинення війни в Україні.﻿ Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"На запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України" , - заявив﻿ речник міністерства.

Переговори Кулеби та Лаврова пройдуть у четвер, 10 березня.