Миколаїв обстрілюють "Градами" та "Ураганами" - мер

Російські військові ввечері 9 березня розпочали обстріл Миколаєва за допомогою «Градів» та «Ураганів». ﻿Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє Укрiнформ.

"Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького «Градами» та «Ураганами». Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть. Тож будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила "двох стін" , - сказав мер під час прямого ефіру у Фейсбуці.

Він наголосив, що ворог використовує також заборонені у всьому світі касетні снаряди. За словами Сєнкевича, сьогодні від обстрілу постраждав геріатричний інтернат та очисні споруди.

В Миколаєві з 19 години вечора оголошена повітряна тривога.

Загалом від обстрілів останніх днів зруйновано понад 130 будинків. Їхнім мешканцям надано притулок. Четверо людей загинули, понад 10 дістали поранення.