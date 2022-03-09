Кабмін анонсував компенсацію за втрату житла через війну
У застосунку Дія незабаром можна буде повідомити про пошкоджене і знищене майно та подати заявку на компенсацію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звернення 9 березня, повідомляє Новое время.
Реєструвати інформацію про пошкоджене майно українців розпочнуть приблизно за тиждень.
"Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І щойно війна буде завершена, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог", — пообіцяв Шмигаль.