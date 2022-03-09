Кабмін анонсував компенсацію за втрату житла через війну

У застосунку Дія незабаром можна буде повідомити про пошкоджене і знищене майно та подати заявку на компенсацію. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звернення 9 березня, повідомляє Новое время.

Реєструвати інформацію про пошкоджене майно українців розпочнуть приблизно за тиждень.