"Вони у відчаї": Данилов оцінив обстановку в російській армії

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна має чітке розуміння щодо планів ворога. Про це він сказав в етері українських телеканалів, повідомляє Укрiнформ.

«Ми на сьогодні маємо чітке розуміння, які плани зараз є у ворога. Вони дещо змінилися з початку війни, яку вони бажали зробити за 2-3 дні і пройти маршем по Хрещатику. Цього ніколи не буде. Більш того, у них зараз інша тактика. У них змінилося керівництво, було знято порядку восьми генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в РФ. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі» , - сказав Данілов.

Він додав, що за прогнозами розвідки США, перемога у війні буде за Україною.