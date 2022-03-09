"Вони у відчаї": Данилов оцінив обстановку в російській армії
Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна має чітке розуміння щодо планів ворога. Про це він сказав в етері українських телеканалів, повідомляє Укрiнформ.
«Ми на сьогодні маємо чітке розуміння, які плани зараз є у ворога. Вони дещо змінилися з початку війни, яку вони бажали зробити за 2-3 дні і пройти маршем по Хрещатику. Цього ніколи не буде. Більш того, у них зараз інша тактика. У них змінилося керівництво, було знято порядку восьми генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в РФ. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі», - сказав Данілов.
Він додав, що за прогнозами розвідки США, перемога у війні буде за Україною.
«Вчора Комітет Конгресу США заслухав свої підрозділи, які займаються розвідкою, і вони всі в прогнозах сказали, що перемога буде за нами. Чи буде це складно? Так, це буде складно, не треба недооцінювати ворога. Ми його, перепрошую, лупимо по всіх напрямках, але він, як сарана - повзе, повзе, повзе... Але я точно знаю, що ми вистоїмо, бо це - наша земля», - сказав Данілов.