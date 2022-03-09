Зеленський: Авіабомба на пологовий будинок – це геноцид українців

У середу, 9 березня, російські військові влучили авіабомбою у пологовий будинок в Маріуполі. Президент України Володимир Зеленський назвав це остаточним доказом того, що відбувається геноцид українців, повідомляє РБК-Україна.

"Вбиті люди. Вбиті діти. Авіабомба - на пологовий будинок. Це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців" , – сказав Зеленський.

Також він звернувся до Європи. За його словами, європейці повинні посилювати санкції проти Росії, щоб у агресора більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.