Федоров: Україна отримала вже другу партію станцій Starlink

В Україну прибула друга партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина. Однак, у такі важкі часи українці потребують додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними.

Зазначається, що Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink.

"І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці" , - заявив Федоров.