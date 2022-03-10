Bellingcat: Росія спробує "заморозити" війну проти України через 7-10 днів

Росія спробує заморозити повномасштабну війну проти України та припинити бойові дії через 7-10 днів, вважає розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat, повідомляє РБК-Україна.

На його думку, закінчення війни швидше за все буде не одразу й у конкретний день.

"Боюся, що буде період, в якому буде не зрозуміло - чи закінчилася війна, чи ні. Але кровопролиття не буде більше - і це найважливіше. І я думаю, що ми наближаємося до цього. Це може бути питання тижня - 10 днів" , - сказав Грозєв.

Він звернув увагу, що в Москві усвідомлюють ослаблення позицій своїх військ в Україні.

Тому, вважає експерт, РФ буде вигідніше не називати війну закінченою, тому що вони мають зізнатися, що вона втрачена - проте "зупинити її на якомусь замороженому етапі".

А далі в Росії почнеться внутрішньополітична хвиля, яка "швидше, ніж кінець війни" призведе до зміни путінського режиму й утворенню нового, переконаний Грозєв.

Нагадаємо, перед цим експерт Bellingcat звернув увагу, що логістика поставок для військ РФ складається з безлічі "дірок", і з кожним днем вони будуть тільки збільшуватися.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю висловив думку, що покласти край війні можна буде після переговорів з главою Кремля Путіним.