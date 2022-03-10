"Укрзалізниця" дала графік курсування евакуаційних поїздів на 10 березня

В Укрзалізниці розповіли, як курсуватимуть поїзди та здійснюватимуться приміські залізничні перевезення у четвер, 10 березня, повідомляє РБК-Україна.

Українці зможуть виїхати з Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Вінниці. Також будуть і додаткові евакуаційні рейси з інших міст.

10 березня сполучення по основних станціях будуть виглядати наступним чином:

З Києва

06:23 - №114, 142 Львів-Лиман

07:00 - №722 Дарниця-Харків

07:00 - №732 Дарниця-Дніпро

08:00 - № 705 Дарниця-Львів

12:06 - №45 Ужгород-Лиман

13:34 - №114/142 Лиман-Львів

14:07 - №749 Київ-Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський

15:02 - №55 Київ-Рахів

17:00 - №743 Київ-Львів

17:12 - №13 Київ-Солотвино

17:42 - №792 Київ-Кременчук

17:42 - №790 Київ-Кропивницький

18:30 - №81 Київ-Ужгород

19:06 - №44 Київ-Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ-Рахів

20:05 - №29 Київ-Ужгород

20:12 - №49 Київ-Трускавець

20:21 - №59 Київ-Чоп

20:21 - №57 Київ-Ворохта

21:07 - №38 Київ-Запоріжжя

21:15 - №105 Київ-Одеса

21:22 - №97 Київ-Ковель

21:50 - №15 Харків-Рахів

22:03 - №149 Полтава-Чернівці

22:22 - № 7 Київ-Чернівці

22:37 - №91 Київ-Львів

22:47 - №46 Лиман-Ужгород

23:46 - №771 Київ-Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман-Львів

07:15 - ІС+ Харків-Львів

08:00 - ІС+ Харків-Львів

12:36 - №46 Лиман-Ужгород

14:00 - ІС+ Харків-Львів

14:39 - №114, 142 Львів-Лиман

15:09 - №15 Харків-Рахів

17:00 - №723 Харків-Львів

19:27 - №795 Харків-Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка-Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків-Одеса

22:40 - №45 Ужгород-Лиман

Рейси по ст. Дніпро:

06:23 - №796 Дніпро-Харків

08:16 - № 738 Запоріжжя-Київ

14:00 - №732 Дніпро-Львів

14:26 - №41 Дніпро-Трускавець

16:39 - № 6 Запоріжжя-Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів-Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя-Львів

14:45 - №005 Запоріжжя-Рахів

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 - №105 Київ-Одеса

00:58 - №078 Одеса-Ковель

01:05 - №041 Дніпро-Трускавець

02:35 - №771 Київ-Хмельницький

03:42 - №060 Чоп-Київ

03:42 - №058 Ворохта-Київ

03:54 - №106 Одеса-Київ

04:31 - №081 Ужгород-Київ

04:42 - №050 Трускавець-Київ

06:03 - №056 Рахів-Київ

06:47 - №770 Кам'янець-Подільський-Київ

16:41 - №772 Хмельницький-Київ

17:20 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський

18:07 - №055 Київ-Рахів

20:50 - №716 Львів-Київ

21:45 - №081 Київ-Ужгород

22:32 - №042 Трускавець-Дніпро

23:17 - №049 Київ-Трускавець

23:26 - №057 Київ-Ворохта

23:26 - №059 Київ-Чоп

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім, вже зараз можемо анонсувати наступне:

Краматорськ

Поїзд 261/262 Краматорськ-Львів, 13 вагонів, 09:00

Харків

Поїзд 229/230 Харків-Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро

П. 203/204 Дніпро-Чоп, 18 вагонів, 11:00

П. 215/216 Дніпро-Чоп, 15 вагонів, 19:00

Кривий Ріг

Поїзд 219/220 Кривий Ріг-Чоп, 15 вагонів, 12:00

Поїзд 221/222 Кривий Ріг-Львів, 12 вагонів, 15:00

Одеса

Поїзд 238/237 Одеса-Ужгород, 19 вагонів, 22:32

А цілісний список міжнародних евакуаційних рейсів на 10 березня буде виглядати так:

Польща

№ 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів-Пшемисль о 07:10;

№ 907/908 Дніпро-Хелм в 08:00;

№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;

№ 916/915 Кривий Ріг-Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя-Хелм о 11:00;

№ 7609/7610 Львів-Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів-Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів-Пшемисль о 15:40;

№67/68 Київ-Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів-Пшемисль о 19:55;

№7618/7619 Львів-Хелм о 20:30.

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Словаччина

Поїзд Чоп-Чієрна над Тісоу-Кошице відправлятиметься о 10:35 і прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.