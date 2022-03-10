Курс валют НБУ на 10 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 10 березня 2022 року

Курс долара порівняно з 9 березня залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.

Євро не змінилось і його курс склав 33.17 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 7:30 за 1 польський злотий.