Курс валют НБУ на 10 березня

Курс валют НБУ на 10 березня
Фото: Pixabay

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 10 березня 2022 року

Курс долара порівняно з 9 березня залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.

Євро не змінилось і його курс склав 33.17 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 7:30 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254 900
EUR Євро 33.170 700
RUB Рубль 0.364 480
GBP Фунт стерлінгів 39.744 200
CHF Швейцарський франк 31.807 400
PLN Польський злотий 7,296 000
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