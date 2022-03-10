Куліба та Лавров сьогодні зустрінуться у Туреччині

Вперше з початку війни Росії проти України переговори обох країн виходять на рівень Міністерств закордонних справ. Сьогодні в турецькій Анталії пройде зустріч глав зовнішньополітичних відомств Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова, повідомляє РБК-Україна.

Місце зустрічі

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, в Антальї пройде тристоронній саміт за участю Кулеби і Лаврова. Третім буде сам турецький міністр. За його словами, українські та російський колеги хотіли, щоб він взяв участь.

"Наша мета - якомога швидше зупинити конфлікт. Ми доклали зусиль, щоб зблизити наших російських і українських співрозмовників. До конфлікту ми підтримували наші контакти без перерви. Після війни ми ще більше посилили цю роботу" , - зазначив Чавушоглу.

Предмет переговорів

За словами Кулеби, на зустрічі з Лавровим буде обговорюватися припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України.

"Говорити треба, так як війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися" , - сказав він і додав, що хоче почути аргументи глави МЗС Росії.

Вимоги Києва

На переговорах в Антальї українська сторона висуне три вимоги:

припинення вогню

звільнення окупованих територій

вирішення гуманітарних питань

При цьому Кулеба розуміє, що від зустрічі з Лавровим не варто чекати прориву, але має намір використовувати цю можливість по максимуму.

Позиція приймаючої сторони

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що сьогоднішня зустріч покладе початок врегулюванню, зокрема, тривалому режиму тиші.