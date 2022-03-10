Українці створили сайт з працевлаштування для переселенців

Українці створили сайт з працевлаштування для переселенців
Фото: Pixaba

Платформа UA Talents - це сервіс, який допоможе знайти роботу переселенцям як всередині України, так і за її межами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

UA Talents - це платформа з працевлаштування для переселенців в ЄС і всередині України. На сайті присутні вакансії з різних країн Європи. Розробники продукту відзначають, що єдине, чим вони дійсно могли допомогти багатьом переселенцям – це створити дійсно корисний продукт.

Завдання проекту - показати жителям ЄС, наскільки талановиті і цілеспрямовані українські працівники. Весь зароблений прибуток команди розробників спрямовується на підтримку постраждалих українських сімей та на гуманітарні потреби України. Програмісти обіцяють публікувати відкриті фінансові звіти щоквартально.

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