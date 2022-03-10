Маркарова: за час війни Росію залишили 100 американських компаній-гігантів

За два тижні російські ринки покинули близько 100 американських компаній-гігантів. Посол України в США Оксана Маркарова подякувала їм за демонстрацію морального лідерства, повідомляє РБК-Україна.

За словами дипломата, рішення про повне припинення подальших інвестицій, закриття або вихід з російського ринку прийняли такі гіганти, як Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks і багато інших.

"Кожне рішення компаній покинути ринок країни-терориста, що розв'язала загарбницьку війну і здійснює військові злочини в Україні щодня, є перемогою принципів і переконань над жадібністю. Спасибі цим компаніям за вибір сторони добра, за небажання заплямувати свою репутацію кров'ю невинних українців, за підтримку України" , - написала вона.

Раніше ми повідомляли, що Philip Morris International зупиняє інвестиції і згортає виробництво в Росії.

Також ми писали, що Shopify призупинила операції в Росії у відповідь на вторгнення в Україну.