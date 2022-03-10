ВСУ за останні два дні збили чотири літаки та два вертольоти

ВСУ за останні два дні збили чотири літаки та два вертольоти

Українські військові за два дні знищили шість одиниць ворожої авіації. Серед них - чотири штурмовики Су-25 і два вертольоти, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, угруповання Повітряних сил ЗСУ останні дні успішно відбиває ракетно-бомбові удари та знищує засоби повітряного нападу противника. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація і підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири російські штурмовики Су-25 і два вертольоти противника.

Також українські винищувачі та штурмовики здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого.

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