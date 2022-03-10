Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили поставки смартфонів в РФ

Найбільші китайські виробники смартфонів скорочують поставки в Росію через обвал рубля і західних санкцій. Поставки провідних китайських виробників смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei впали як мінімум наполовину з початку війни Росії проти України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Xiaomi і Huawei не дали коментарів. Компанія Oppo була недоступна для коментарів.