Одеська ОВА: Військові кораблі РФ перебазувалися до Криму

Військові кораблі Російської Федерації перебазувалися в порти Криму. Це свідчить про те, що противник поки не має наміру висаджувати десант в Одесі та області.﻿ Про це, посилаючись на представника Оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Чорноморські Іскандери Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут і озера Донузлав і поки не мають наміру висаджувати десант на наше узбережжя, тому що знають, чим це для них скінчитися" , - заявив Братчук.

Також він відмітив, що противник був зупинений в напрямку Херсона, Миколаєва, Кривого Рогу, Вознесенська і Нововоронцовки. За останню добу були знищені чотири ворожі літаки СУ-25 і два вертольоти.