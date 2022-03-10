ОП: Ситуація у Чорнобилі небезпечна, ніхто не розуміє, що там
Ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається, повідомляє Українська правда.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Ситуація у Чорнобилі дуже загалом небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів, які просто не можуть залишатися без енергопостачання. Це загроза для усієї Європи. І, звісно, для самої Росії".
Він додав, що, крім того, МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки, і зараз ніхто не розуміє, що відбувається на ЧАЕС.
За словами Подоляка, це означає, що світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України.
Він вважає, що росіяни розпочали війну за підкорення сусідів у дусі воєн середньовіччя – тому не дивно, що вони стріляють в атомні блоки, ведуть бої на майданчиках ядерних об'єктів, ламають енергопостачання. За словами Подоляка, ці об'єкти росіянам не зрозумілі і можуть бути використані як об'єкти шантажу.
Він наголосив – що чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше ці "люди із середньовіччя" створять проблем для всіх у Європі та для себе.