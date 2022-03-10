ОП: Ситуація у Чорнобилі небезпечна, ніхто не розуміє, що там

Ситуація на Чорнобильській АЕС є небезпечною, оскільки станція через дії окупантів залишилася без енергопостачання, і зараз ніхто не розуміє, що там відбувається, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ситуація у Чорнобилі дуже загалом небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів, які просто не можуть залишатися без енергопостачання. Це загроза для усієї Європи. І, звісно, ​​для самої Росії".

Він додав, що, крім того, МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки, і зараз ніхто не розуміє, що відбувається на ЧАЕС.

За словами Подоляка, це означає, що світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України.

Він вважає, що росіяни розпочали війну за підкорення сусідів у дусі воєн середньовіччя – тому не дивно, що вони стріляють в атомні блоки, ведуть бої на майданчиках ядерних об'єктів, ламають енергопостачання. За словами Подоляка, ці об'єкти росіянам не зрозумілі і можуть бути використані як об'єкти шантажу.

Він наголосив – що чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше ці "люди із середньовіччя" створять проблем для всіх у Європі та для себе.