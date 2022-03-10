Із РФ з початку війни виїхало щонайменше 150 журналістів

З Росії в терміновому порядку виїхали щонайменше 150 журналістів після початку повномасштабної війни проти України. Головною причиною виїзду працівників медіа-введення в Росії військової цензури. ﻿Про це, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У багатьох ЗМІ поїхала значна частина журналістів-майже вся московська редакція "Медузи" (близько 20 осіб). Також з країни виїхали журналісти "Дощу", "Еха Москви", "Нової Газети".

Крім того, в Росії тимчасово припинила роботу Російська служба BBC. Тепер її журналісти працюватимуть з-за кордону.

Зазначимо, 4 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон, за яким працівникам ЗМІ загрожує 15 років позбавлення волі, якщо вони опублікують інформацію про вторгнення в Україну, яка суперечить заявам офіційних органів.