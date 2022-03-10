Hurriyet: Туреччина перекрила протоку Босфор для всіх кораблів

Через несприятливі погодні умови Туреччина перекрила протоку Босфор з Чорного моря в Середземне для всіх кораблів. Двосторонній перехід тимчасово закритий, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що перехід через Босфор був закритий через сильний снігопад вранці 10 березня. Також повідомляється, що видимість впала до менш ніж півмилі.

Нагадаємо, раніше після початку війни Росії проти України турецька сторона задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів військово-морських сил Росії.