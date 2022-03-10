Шмигаль: у "Дії" з'явиться тимчасове посвідчення "еДокумент"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в додатку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення "еДокумент", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Війна застала українців несподівано, багато хто залишився без документів. Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення "еДокумент", – сказав Шмигаль у своєму зверненні в середу ввечері.
За словами прем'єра, документ міститиме паспортні дані, ІПН, а також, по можливості, фото.
"Його визнаватимуть органи державної влади, нацполіція, військові на блокпостах. "еДокумент" автоматично буде доступний усім користувачам "Дії", – наголосив Шмигаль.