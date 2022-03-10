Дія почне приймати заявки на відшкодування збитків за пошкоджене житло

Кабмін анонсував нові послуги в "Діє", які спрямовані на тих, хто втратив житло та документи. Виплата відшкодувань розпочнеться після закінчення війни із Росією, повідомляє UBR.

Додаток "Дія" приблизно через тиждень почне приймати заявки від власників зруйнованого чи пошкодженого внаслідок воєнних дій житла.

При цьому відшкодування можна отримати після закінчення війни в рамках створеного Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

"Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантами, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог", – сказав Шмигаль.

Крім того, у додатку з'явиться тимчасове посвідчення для українців, які залишилися без документів. Таке посвідчення міститиме паспортні дані та ІВН, його визнаватимуть усі державні органи.

Документ буде доступний для всіх користувачів сервісу "Дія".