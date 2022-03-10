Верещук: Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення

Верещук: Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення
Фото: скріншот відео

На п'ятнадцятий день війни Росії проти України з 09.00 відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст. Названо маршрути, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Маршрути

За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками на Сумщині:

  • Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух у колоні приватним автотранспортом.

Також евакуація проводиться маршрутами:

  • Ізюм - Лозова
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель-Київ

Евакуація проводитиметься автобусами.

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