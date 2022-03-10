Верещук: Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення
На п'ятнадцятий день війни Росії проти України з 09.00 відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст. Названо маршрути, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
Маршрути
За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками на Сумщині:
- Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
- Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
- Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Ольшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух у колоні приватним автотранспортом.
Також евакуація проводиться маршрутами:
- Ізюм - Лозова
- Маріуполь - Запоріжжя
- Волноваха - Покровськ
- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель-Київ
Евакуація проводитиметься автобусами.