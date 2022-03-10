Верещук: у Приазов'ї без тепла залишаються понад 1 млн людей

В результаті пошкодження магістрального газопроводу Донецьк-Маріуполь на Приазов'ї без тепла залишаються понад 1 млн осіб. Українська сторона вимагає допустити ремонтну бригаду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє віце-прем'єр міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

"З метою припинення гуманітарної катастрофи для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк-Маріуполь, де зараз без тепла залишилися понад 1 млн осіб у Маріуполі, Бердянську та інших містах, ми вимагаємо допустити проїзд спецтехніки та ремонтної бригади" , - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук назвала маршрути﻿, за якими 10 березня відкриються гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з гарячих точок.