Міноборони опублікувало оперативні дані щодо втрат військ РФ
Міністерство оборони України опублікувало оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 335 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
- артилерійських систем – 123 од,
- РСЗВ - 56 од,
- засоби ППО - 29 од,
- літаків – 49 од,
- гелікоптерів – 81 од,
- автомобільної техніки - 526 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.