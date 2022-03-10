Міноборони опублікувало оперативні дані щодо втрат військ РФ

Міноборони опублікувало оперативні дані щодо втрат військ РФ

Міністерство оборони України опублікувало оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 000 осіб,
  • танків  ‒ 335 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
  • артилерійських систем  – 123 од,
  • РСЗВ - 56 од,
  • засоби ППО - 29 од,
  • літаків  – 49 од,
  • гелікоптерів – 81 од,
  • автомобільної техніки - 526 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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