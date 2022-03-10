Zoznam Zprávy: у Чехії можуть прирівняти Z-символ до нацистської свастики

У Чехії обговрююють можливу заборону використання символу Z, яким користуються російські окупанти, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, символ Z, що використовується у російській пропаганді для підтримки війни в Україні, став частіше з’являтися на чеських вулицях та у соцмережах. У країні вже розмірковують над тим, щоб прирівняти його використання до нацистської свастики, і відтак — переслідувати за законом.

У поліції та Міністерстві внутрішніх справ країни підтвердили, що такі санкції можуть запровадити, але наголосили, що кожен випадок розглядатиметсья окремо.

У міністерстві зазначили, що використання символу Z може означати схвалення війни, що є злочином проти миру.