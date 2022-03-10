Обвал рубля продовжується. Біржовий курс долара оновив рекорд

Курс долара до рубля виріс на відкритті торгів на Московській біржі 10 березня до рекордного значення 121 рубль. Проте за умов тотальних заборон на валютні операції, це більш ніж номінальна величина, повідомляє РБК-Україна.

Торги акціями на Московській біржі, як і раніше, закриті. Востаннє акції торгувалися у Москві 25 лютого.

Російський рубль впав до рекордно низького рівня під час торгів у середу, 9 березня. Це сталося, незважаючи на заходи Москви щодо зміцнення своєї зруйнованої економіки та забезпечення доступності твердої валюти на тлі нових економічних санкцій у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Фінансові ринки Росії були вражені після того, як її вторгнення в Україну викликало серйозні економічні санкції.

Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову відсоткову ставку до 20%, і уряд розгорнув заходи підтримки, але російські активи сильно розпродали.

Центральний банк заявив, що банкам заборонено продавати іноземну валюту своїм громадянам протягом наступних шести місяців, що було зазначено як крок, спрямований на збереження дорогоцінної твердої валюти у країні.