У МЗС РФ анонсували вихід Росії із Ради Європи

Росія заявила, що більше не має наміру бути членом Ради Європи, повідомляє Європейська правда.

Про це 10 березня заявили у МЗС РФ.

У відомстві звинуватили країни ЄС та НАТО в тому, що вони нібито зловживають своєю більшістю та "продовжують лінію руйнування Ради Європи та загального гуманітарно-правового простору в Європі".

"Росія не братиме участі в перетворенні натовцями і слухняно наступним за ними ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії", - заявили в МЗС РФ .

Нагадаємо, внаслідок агресії РФ проти України Рада Європи призупинила членство РФ у двох органах - у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Члени Бюро Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права також ініціювали припинення права Росії на представництво в комісії.

На 14-15 березня анонсовано позачергове пленарне засідання ПАРЄ, головною темою порядку денного стануть наслідки агресії Російської Федерації.

Росія юридично залишається членом Ради Європи та учасником відповідних конвенцій, що зберігає зобов'язання РФ, у тому числі щодо Європейської конвенції з прав людини. Це означає також зобов'язання РФ виконувати рішення ЄСПЛ.