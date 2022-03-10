СБУ: РФ залучає приватні охоронні фірми до війни в Україні

У війні в Україні задіяно співробітників приватних охоронних структур РФ. Про це заявляють у Службі безпеки України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків", - йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією СБУ, полонений зізнався, що за $2 тис. пішов працювати в охоронну фірму в Ростові і як цивільного його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали у секреті.