Кім: ворог пішки йшов із Херсона до Миколаєва

Українські захисники вчора, 9 березня, відтіснили окупантів із кількох сіл Миколаївської області. Тепер обласна влада працює над тим, щоб забезпечити звільнені населені пункти продуктами. Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів уранці 10 березня, пише Вера Касиян, Лівий берег.

"Ми готуємося, нарощуємо сили. Засранці почали сильніше стріляти по блокпостах. Учора, на жаль, у нас були втрати. Будемо їх відтягувати від міста. Зараз ми їх пожучимо", – сказав Віталій Кім.

Голова ОДА окремо подякував усім, хто бере участь у постачанні: підприємцям, волонтерам, рестораторам.

Кім розповів, що, за даними розвідки, ворог робить ротацію.

"Поранених вивезли. Частина пішки йшла сюди з Херсона, щоб тут щось робити. Не знаю, правда, хто прийшов. Пішки невесело ходити. Значить, із технікою зовсім туго", - розповів Віталій Кім.

Він додав, що захисники Миколаєва "також добре відпрацювали вночі" , а саме - "авіація розбила колону постачання" .