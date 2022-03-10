У Держприкордонслужбі розповіли, які чоловіки можуть виїхати з України
В Україні діє обмеження на виїзд за кордон, що стосується чоловіків призовного віку. Разом з тим є три винятки, при яких чоловіки все ж можуть покинути територію країни, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповiв помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
"Діє обмеження щодо громадян України, чоловіків, віком від 18 до 60 років. Є окремі винятки, кого це не стосується і кого прикордонники пропускають", - пояснив він.
Зокрема прикордонники пропускають для виїзду за кордон:
- тих хто має трьох дітей віком до 18 років,
- тих, хто не придатний до військової служби і мають відповідні документи військово-лікарської комісії,
- тих, хто опікується особами з інвалідністю.
"Таких людей ми пропускаємо, решта отримують відмову у перетині кордону і ми їх повертаємо назад", - додав він.
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