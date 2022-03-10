В Анталії розпочалася зустріч Кулеби та Лаврова

У турецькій Анталії розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України, повідомляє РБК-Україна.

"В Анталії розпочалися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

В Анталії розпочалися переговори щодо участі міністрів закордонних справ України, Турції та РФ щодо припинення російської агресії проти України. pic.twitter.com/zKGpoOc4jE — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 10 березня 2022

Зазначимо, зустріч проходитиме з ініціативи турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. Саміт є тристороннім, оскільки він також візьме участь у переговорах.