В Анталії розпочалася зустріч Кулеби та Лаврова
У турецькій Анталії розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови російського МЗС Сергія Лаврова. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України, повідомляє РБК-Україна.
"В Анталії розпочалися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Зазначимо, зустріч проходитиме з ініціативи турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. Саміт є тристороннім, оскільки він також візьме участь у переговорах.