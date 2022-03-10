ОП: За добу евакуювали майже 48 тисяч людей

Минулої доби із Сум, Енергодара та Київської області евакуювали майже 48 тисяч людей, розповів у четвер, 10 березня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Корреспондент.

У відеозверненні він спростував російські фейки про те, що керівництво України залишило Київ.

"Друзі! Ворог не може перемогти нас у бою, тому запускає чимало фейків про те, що команда президента нібито залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі Офісу президента, де зараз працює президент та його команда. Постараюся робити такі відео якнайчастіше" , - сказав Тимошенко.

Він розповів, що вчора з Київської області було евакуйовано 3 500 осіб, із Сум - 43 000 та 1000 - з Енергодара.

Також триває евакуація мешканців Харкова автобусами та поїздами Укрзалізниці. Кількість уже евакуйованих до безпечних регіонів обчислюється десятками тисяч.

Тимошенко подякував усім, хто займається евакуацією людей, зокрема власникам приватного транспорту.

Крім того, заступник голови ОП розповів, як налагоджують логістику у регіонах для оперативної доставки гуманітарних вантажів.

"У кожному регіоні розгорнуті великі хаби. З них виїжджає дуже багато гуманітарної допомоги - щодня близько тисячі фур перевозять нашою країною гуманітарну допомогу з однієї області в іншу. Близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить Укрзалізниця" , - повідомив Тимошенко.

За дев'ять днів, за його даними, вже доставили 10 500 тонн гуманітарних вантажів.