Нацполіція: на Житомирщині за добу через авіаудари загинули шестеро людей

За добу 9 березня в Житомирській області через авіаудари загинуло шестеро людей та травмовано 12, повідомляє Ліга.net.

У Житомирі після 19 години внаслідок падіння ракети було зруйновано приватний будинок, пошкоджено розташовану поруч АЗС, котельню та теплотрасу, вибито скло у двох лікарнях міста. Двоє житомирян травмовано.

Після опівночі, вже 10 березня, попадання ракети на дорогу в селі Стара Котельня Волицької громади призвело до загибелі 5 людей та поранення ще 6.

Після 23 години 9 березня стало відомо про обстріл невідомими екіпажу групи реагування патрульної поліції Коростенського РУП. Внаслідок вогнепальних поранень отримали двоє правоохоронців, яких доставили до медичних закладів.

Також у Коростені та під час ракетного обстрілу райцентру було поранено ще двох громадян, які зараз перебувають у лікувальних закладах. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративну будівлю та водогін.

За цю добу до поліції надійшло повідомлення і про загибель чоловіка в селі Новопіль Оліївської громади.

Зазнали обстрілу села Бистри у Житомирському районі, Пісківка Малінської громади та інші. Поки що відомостей про постраждалих не надходило. Водночас зафіксовано руйнування житлових будинків місцевих мешканців.