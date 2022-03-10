Опитування: Більшість українців впевнені у перемозі у війні з РФ

Більшість українців (57%) вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні: 18% - за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше.﻿ Про це, з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Тих, хто взагалі не вірить у перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання.

Більше 80% відповіли, що якимось чином допомагають у захисті України: зокрема 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% - допомагають фінансово. Також 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% - продовжують працювати в критичній інфраструктурі. 10% українців зазначили, що є учасниками територіальної оборони.

Тільки 19% відповіли, що не мають змоги допомагати зараз країні. Частіше - це старші люди. Однак і серед старших більшість сьогодні залучені до супротиву.

Опитування проведене 8-9 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.