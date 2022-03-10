У укриттях та бомбосховищах Києва з'явиться інтернет

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА спільно з інтернет-провайдерами реалізують проект із забезпечення доступу до Інтернету в укриттях. Заявки на підключення Wi-Fi приймаються на веб-сайті. З вами зв'яжуться та повідомлять про приїзд монтажника, повідомляє Автоцентр.

«Якщо у укритті, де ви тимчасово знаходитесь, немає доступу до мережі інтернет залишайте заявку, ми зв'яжемося з вами та повідомимо про виїзд монтажника. Повідомте оточуючим, що ви плануєте подати заявку на встановлення Wi-Fi і для безпеки зустріньте монтажника інтернет-провайдера», – йдеться в офіційному повідомленні КМДА.

Провайдерів Києва та України запрошують приєднатися до проекту, щоб спільними зусиллями забезпечити киянам доступ до оперативної інформації щодо ситуації у місті та країні у воєнний час.