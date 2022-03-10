Британська розвідка: Росія використовує у війні термобаричну зброю

Міноборони Росії підтвердило, що застосовує в Україні тяжкі вогнеметні системи (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчать дані британської розвідки.

У відеоролику британської розвідки пояснюється, що ТОС-1А – важка вогнеметна система залпового вогню, яка використовує ракети з термобаричними боєголовками. Вона застосовувалася російськими військами в Афганістані та Чечні.

Термобарична зброя використовує кисень із навколишнього повітря для створення високотемпературного вибуху. Її фугасна дія триває довше, ніж у звичайної вибухової речовини.

Дія ТОС-1А руйнівна, йдеться у відеоролику. Вона може зруйнувати інфраструктуру, завдати значної шкоди внутрішнім органам людини та викликати різання опіків, що призводять до смерті.

Термобарична зброя не є незаконною, але її використання суворо регулюється законом про збройні конфлікти.

«Вона не може використовуватися проти військових цілей, якщо це наражає на небезпеку громадянське населення… На відео видно, що президент Путін використовує ТОС-1А проти України. Якщо президент Путін цілеспрямовано використовує систему ТГС-1А проти цивільного населення, це нелегально», - йдеться у поясненні .

Як повідомлялося, генеральний прокурор Німеччини Петер Франк розпочав розслідування за підозрою у скоєнні військових злочинів російських військових в Україні – через застосування касетних бомб, нападів на житлові квартали та цивільної інфраструктури, газопроводу, звалища ядерних відходів та ТЕС тощо.