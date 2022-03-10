YouTube відключив монетизацію для користувачів на території Росії. Обмеження також стосуватимуться YouTube Premium та Music Premium, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії. Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів та суперчата" , - написав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube. Також перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.

Також нещодавно відеохостинг YouTube видалив особистий канал російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Зазначимо, війна РФ проти України триває 15-й день.