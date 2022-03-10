ОГТСУ: окупанти вторглися на об'єкти ГТС України
"Оператор ГТС України" заявив про спроби російських військових та озброєних угруповань т.зв. "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій "Новопськ" (Луганська обл.) та "Куп'янськ" (Харківська обл.), а також здійснити втручання у роботу об'єктів ГТС, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи у регіоні", - заявив "Оператор НТС України" у четвер вранці.
У зв'язку з цим ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угруповання негайно покинули території компресорних станцій та припинили спроби впливати на роботу ГТС.
Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, ОГТСУ повідомив у правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ "Газпром", який виступає замовником послуги транспортування газу територією України до Європи.