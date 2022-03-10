Єрмак розповів, як тепер виглядає день Зеленського

Після початку повномасштабної війни робота Офісу президента дуже змінилась, президент і його оточення працюють по 20 годин на добу, повідомляє Українська правда.

"День виглядає наступним чином: 3-4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо", - говорить Андрій Єрмак в інтерв'ю.

За словами Єрмака однією з найбільших складностей стала неможливість планувати роботу.

"Починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Важко щось детально планувати. Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною.